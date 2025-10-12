お昼寝中の男の子が全然起きてくれないので、大型犬に「起こして」とお願いしたら…？大型犬の賢さと優しさを感じる行動が話題になり、投稿には「二人とも可愛いすぎる」「とっても愛おしい」「いい仕事しますね」といった声が寄せられています。

【動画：お昼寝中の小さい男の子→大型犬に『散歩に行くから起こして』とお願いした結果…】

大型犬に「男の子を起こして」とお願いしたら…

Instagramアカウント「bow0726」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「バウ」くんにお昼寝中の男の子を起こしてもらった時の様子です。そろそろお散歩に行く時間なのに男の子が起きてくれないので、ママさんはバウくんに「起きてお散歩行こうって言って」と頼んだそう。

するとバウくんは「任せて！」とばかりに伸びをしてから、男の子にお顔を近づけて「起きて～」と伝えてくれたとか。完全に言葉を理解してお願いを聞いてくれるなんて、バウくんの賢さには驚いてしまいますね！

賢くて優しい行動

男の子はバウくんの鼻息と気配を感じて目を覚ましたのですが、「やめて」とばかりに手でお顔をガード。どうやらまだ眠いようです…。困ってしまったバウくんですが、ママさんが「起きて～って言って」と声をかけると、再び男の子にお顔を近づけて起こし始めたとか。

男の子が不機嫌丸出してお顔をガードし続けていても、決して手荒な方法で起こそうとはしないバウくん。ひたすらお鼻がくっつきそうなほど顔を近づけて、「起きて～」と根気よく訴え続けていたそう。その優しい起こし方としっぽをフリフリしている様子から、男の子への愛が伝わってきてほっこりします。

ついに起こすことに成功

しつこく起こすうちに男の子はぐずり出してしまったのですが、最後には諦めて起きてくれたそう。その後も男の子のお顔を覗き込んで、「ちゃんと起きて偉いね」と話しかけるような仕草を見せていたというバウくん。その優しさと可愛さに癒されて、きっと男の子もすぐに機嫌を直してくれたことでしょう。

この投稿には「ちゃんと言葉がわかってるのがすごい」「優しく起こしてあげて偉いね」「可愛すぎて笑いながら見てしまいました」「ワンコに起こしてもらえるなんて幸せ」といったコメントが寄せられています。

バウくんのお利口さんで可愛い姿や、男の子との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bow0726」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bow0726」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。