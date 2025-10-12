大好きなお姉さんに全力で愛情表現をするウルフドッグですが、自分の体の大きさを理解していないようで…？ 投稿は記事執筆時点で332万回再生を突破し、「幸せですね」「甘えん坊さん」「めちゃくちゃ迫力あるけど、素敵！笑」といった声が寄せられています。

【動画：『ウルフドッグ』に愛され過ぎている女性→大きさを理解していない『尋常ではない愛情表現』】

大好きなお姉さんと戯れるウルフドッグ

TikTokアカウント「wakatuna_wolf」に投稿されたのは、ウルフドッグの「つな」君が大好きなお姉さんと戯れる様子です。お姉さんがソファに座っていると、さっそく隣にやってきたつな君。お姉さんの背中にのしかかって、「構って～」と遠慮ゼロで甘え始めたそう。

ウルフドッグは人間の大人と同じくらい体が大きいため、つな君の重みに耐えきれずに「わ～っ」と悲鳴を上げるお姉さん。それでもつな君は悪びれることなく、今度は正面からお姉さんにじゃれついたとか。

この時、柴犬の「わかめ」ちゃんもお姉さんに甘えにきていたのですが、つな君のはしゃぎっぷりを見て、静かにその場を離れていったそう。おそらく「近くにいたら押し潰されるかも…！」と身の危険を感じたのでしょう。

大きな体で全力の愛情表現！

その後もつな君は、何度もお姉さんに飛びついたりじゃれついたりして、「大好きだよっ」と全力で愛を伝え続けたそう。ご本人にそんなつもりはないのでしょうが、もはやお姉さんが襲われているようにしか見えません…！

お姉さんが重すぎる愛と体に押し潰されそうになりながら、「座って～」と必死にお願いしても、つな君の大好き攻撃は止まらなかったとか。どうやら自分の体の大きさを理解しておらず、どんなに激しい愛情表現も受け止めてもらえると思っているよう…。可愛すぎる姿に、思わず笑ってしまいます。

愛されすぎているお姉さんが羨ましい

お姉さんがぎゅっと抱きつくようにして体をおさえながら、「座れ、座れ」と声をかけ続けていると、ようやくじゃれつくのを止めてくれたつな君。しかしお姉さんがお腹を撫でてなだめている間も、しっぽをブンブン振りながら思い切り首を捻って、「お顔をペロペロしたいな～」とチャンスをうかがっているようだったとか。

つな君の愛を受け止めるのは命がけと言っても過言ではないほど大変そうですが、これほど愛してもらえるのは幸せなことですよね！コメント欄でも「羨ましい！」という人が続出することとなりました。

他にもこの投稿には「デカすぎて可愛すぎる」「小型犬がやる事を同じ感覚でやってますね」「こんな最高の友達が出来たら、人生楽しいだろうなぁ」といったコメントが寄せられています。

つな君＆わかめちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「wakatuna_wolf」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wakatuna_wolf」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。