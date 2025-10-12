ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥が１２日までに自身のＳＮＳを更新し、イベントオフショットを披露した。

兒玉はインスタグラムに「書籍『１割の不死蝶 −うつを卒業したアイドルの７３０日− 』お渡し会 ｉｎ渋谷ＨＭＶ 会いに来てくださり、ありがとうございました 皆さまに直接本を届けることができて、沢山お話できて嬉しかったです。当日券で来てくださった方も多く、皆さまからのパワーを存分にチャージさせてもらいました」と投稿。同時にノースリーブのロングワンピースを着た姿のオフショットを複数枚アップした。

さらに「今日を凄く楽しみにしていたから、終わってしまってちょっとしたロス状態… 幸せな時間でした また夢で会いましょう！笑笑」とファンへの感謝などをつづり、投稿を締めた。

この投稿に「今日はありがとう！有意義で尊い時間だったよ。遥さんとーっても可愛いくて綺麗だったわ」「このまま時間が止まればいいのにって思いました！ありがとうございました めっちゃかわいい めっちゃ大好き」「笑顔かわいいすぎすます」などの声が寄せられている。