¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1Àï¤ò2ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤Ï³°Ìî¼ê2¿Í¤ò¸òÂå¡£1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¡¢6ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ò7ÈÖ¤Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ò8ÈÖ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ïº£µ¨21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÏÁ°Æü¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.33¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¢§DeNA¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1 (±¦) ²ÜÌ¾Ã£É×
2 (Ãæ) ·¬¸¶¾»Ö
3 (º¸) º´Ìî·ÃÂÀ
4 (»°) Åû¹á²ÅÃÒ
5 (°ì) ËÒ½¨¸ç
6 (Êá) »³ËÜÍ´Âç
7 (Í·) ÀÐ¾åÂÙµ±
8 (Æó) ÎÓÂö¿¿
9 (Åê) ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó