º×¤ê¤Î²ñ¾ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬Ë½È¯¡¢ÃË½÷5¿Í¥±¥¬¡¡»³Íü¡¦¹ÃÉÜ»Ô
11Æü¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿º×¤ê¤Î²ñ¾ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬Ë½È¯¤·¡¢10Âå¤ò´Þ¤àÃË½÷5¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹ñÊì¤Õ¤ë¤µ¤Èº×¤ê¡×¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î°ìÉô¤¬Ë½È¯¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡Ö²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊÑ¤ÊÊý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç60Âå¤È70Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤È¡¢10Âå¤Î½÷À3¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬¼ê¤äÂ¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£