子どもに「車道は危ないから」と、自転車でも“歩道”を走らせています。来年4月から「罰金6000円」と聞いたのですが、速度を出さなければ大丈夫ですか？「歩道通行」可能なケースとは

2026年4月から自転車も青切符の対象に！ 違反ごとの反則金一覧

警視庁によれば、自転車の交通違反の検挙件数は増加傾向にあります（図表1）。

図表1





これまでは注意中心、これからは反則金制度へ

警視庁 自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー【自転車ルールブック】こうした背景を受け、2026年4月から改正道路交通法により自転車の交通違反に反則金制度（青切符）が導入されます。歩道走行や逆走、信号無視は6000円、無灯火やイヤホン運転は5000円の反則金の対象です。特に、スマホ操作の「ながら運転」は反則金1万2000円と高額です。

実はこれまでも、自転車の歩道走行は禁止で、車道通行が原則というルールはありました。しかし、実際には「歩道の方が安全」という慣習が優先されている場面も多くありました。その他の違反についても、違反しても口頭注意や警告で済み、対象になるのはごく一部でした。

それをふまえ、2026年4月からは改正道路交通法により自転車にも青切符制度が導入されます。違反ごとに反則金が科されることで、車やバイクと同じように法令遵守が強く求められるようになります。



歩道を走れるのは例外的な場合だけ

自動車での歩道走行は原則禁止です。ただ、「車道は危ないから子どもには自転車で歩道を走らせている」という保護者も多いと思います。今後は子どもに自転車で車道を走らせるべきなのでしょうか。

実は、例外として、次の場合は自転車で歩道の通行が認められます。



・幼児（6歳未満）や児童（13歳未満）が運転する場合

・70歳以上の高齢者が運転する場合

・道路工事や交通量が多い場所などで危険を避ける必要がある場合

つまり、13歳未満の子どもであれば自転車で歩道を走行しても問題ないということになります。ただし、歩道を走行する際は車道寄りの部分を徐行（ただちに停止できるような速度）しなければならない、といったルールがあるため、注意する必要があります。

また、速度を抑えていても、歩道通行の例外に該当しなければ反則金の対象となる可能性があります。特に中学生以上の子どもは「交通ルールを守って車道を走る」ことが原則となります。

交通ルールについては、家庭での指導も重要であり、合わせて学校や地域の交通安全教育を通じ、子ども自身がルールを理解して行動できるようにすることが求められます。



家庭で確認すべき安全対策

今回の制度改正は反則金を科すためだけではなく、子どもの事故を防ぐことも目的の1つです。その意味で、保護者が正しい交通指導をしているかどうかが大きなポイントとも言えます。



整備状況をチェックする

まずは自転車の整備状況を一緒に確認し、ブレーキやライト、反射材の有無をチェックしましょう。厳密には、公道を走る自転車は保安基準を満たすことが義務とされています。

基準を満たしていなければ、自転車は公道を走行できません。販売店や専門店、特にTSマーク（自転車安全整備店）取扱店では、保安基準を確認しながら点検・整備を受けられるため、自身での点検のほか、定期的に店舗で点検や整備を受けるのも良いでしょう。



家庭で共有したい交通ルール

自転車利用者が守るべき最も基本的な交通ルールとして「自転車安全利用五則」がまとめられています。家庭内でこの五則を共有し、日常的に意識させることが重要です。

また、ヘルメットの着用は努力義務ですが、子どもには「必ずかぶるもの」と保護者が姿勢を示すことが大切です。さらに、保護者自身がスマホを操作しないなど模範となる行動を心がけることで、子どもも自然とルールを守るようになります。



これからの自転車利用で意識したいこと

今回の制度改正は、自転車を車と同じ「車両」として扱う意識を広げる狙いがあります。家庭では、まず保護者が正しいルールを理解し、それを子どもと共有することが大切です。自転車は身近な乗り物だからこそ、命を守る意識を日常に根づかせる必要があるでしょう。

反則金を避けるだけでなく、何よりも家族の安全を守るために、自転車の乗り方を見直す機会にしていきましょう。



出典

警視庁 自転車を安全・安心に利用するために―自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入―【自転車ルールブック】

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士