名古屋から「東京の内定式」に出席した大学の友人。新幹線代の“往復2万円”近くが全額出たそうです。自分は出なかったのですが、交通費は“出る”のが普通なのでしょうか…？

毎年10月1日に「内定式」が行われる理由

多くの企業で毎年10月1日に内定式が行われる理由は、経団連（一般社団法人日本経済団体連合会）が定める倫理憲章に記載されているためです。経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」の「５．採用内定日の遵守」には、「正式な内定日は、卒業・修了学年の10月１日以降とする」と記載されています。

なお、倫理憲章は2016年に「採用選考に関する指針」に変更されましたが、形骸化によって2020年卒をもって廃止されました。現在の就活ルールの枠組みは政府主導で行われており、内閣官房の「就職・採用活動に関する要請」に「正式な内定日は卒業・修了年度の10月1日以降」とあるように基本的に従来のルールが維持されています。

また、内定式は就職活動で内々定を出した学生に対し、正式な内定を通知するために行われる式典です。内定式の実施に伴い、内定通知書の授与や内定者懇親会の開催が行われる場合もあります。内定式後の内定辞退は可能ですが、企業が内定を取り消すためには正当な理由が必要です。



“約9割”の企業が「内定式」をリアルで実施！ 学生の意向は？

株式会社学情が2025年4月入社の内定者を対象に行った調査によると、2025年4月入社の内定式の実施形式は「リアルで実施」が87.4％で最多でした。節目の実感やつながりの創出などを目的に行う企業が多く、社員との交流や懇親会の実施なども広く行われています。

また、2026年3月卒業・修了予定の大学生・大学院生を対象に行った調査によると、9割近い学生が内定式は実際に企業に訪問して参加したいと回答しました。学生からは雰囲気を知りたい、信頼関係を構築したいなどの声も多く、企業・学生ともにリアルでの交流を重視していることが分かります。



「内定式」に交通費を出す企業は少なくないと考えられる

内定者の参加者に交通費を支給する義務はなく、交通費が出るかどうかは企業次第ですが、内定式の交通費を出す企業は一定数存在することがうかがえます。株式会社マイナビの調査によると、学生の67.9％は就活にあたり応募企業から交通費・宿泊費を支給されたことがあると回答しました。合計支給額の平均は4万3031円です。

選考過程で交通費や宿泊費を支給している企業であれば、内定式にも同様に交通費や宿泊費を支給してもらえる可能性があります。また、交通費の支給は、主に全額支給・定額支給・長距離移動の場合のみ負担の3パターンがあります。

企業によってさまざまですが、掲題の友人は全額支給のパターンに該当する可能性が高いといえるでしょう。交通費・宿泊費の支給の有無が分からない場合は、企業にメールや電話で直接問い合わせてみましょう。



まとめ

内定式は毎年10月1日に行われることが多いです。内定式はリアルで実施されるケースがほとんどで、節目の実感やつながりの創出などを目的に行われます。

内定式の参加者に交通費を支給する義務はなく、交通費が出るかどうかは企業次第です。約7割の学生は、就活にあたり応募した企業から交通費や宿泊費を支給されたことがあると回答しています。内定式の出席に際し、支給の有無が気になる人は企業にメールや電話で直接問い合わせましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー