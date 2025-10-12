梶裕貴「これパパ？って」娘の近況報告に反響相次ぐ「ほっこり」「もう喋れるんだ」
【モデルプレス＝2025/10/12】声優の梶裕貴が10月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘のエピソードを明かし、反響を呼んでいる。
NHK Eテレのアニメ「忍たま乱太郎」（毎週月曜〜金曜夕方6時50分）にて浜守一郎役の声優を務めている梶。するとこれを受け「忍たま観てたら！娘が！はじめて！！『これパパ？』って！！！声で気づいてくれた！！」と娘が同作の視聴中に梶の声に気づいたことを報告。「うれしい！！！」と喜びをあらわにしている。
しかし「とはいえ！娘は何の感動もしていない！！！笑そりゃそうだ！！！」と娘の様子を記し「そして！！しばらくは声優の存在に気づかないでアニメを楽しんで育っておくれーーー！！！なんにせよ！父は勝手にうれしいぞーーー！！！」とつづっている。
この投稿には「時の流れを感じる」「尊い」「もう喋れるんだ」「心温まる」「ほっこり」「親子の絆感じる」といった声が寄せられている。
梶は、声優の竹達彩奈と2019年6月23日に結婚を発表。2022年6月30日には、竹達が第1子の妊娠を発表し、同年11月に出産した。（modelpress編集部）
