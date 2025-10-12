SUPER JUNIOR・ヒチョル＆ドンヘ、デビュー20年も止まない喧嘩…足にできたあざを公開

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ヒチョルがドンへとの喧嘩を告白した。

【画像】ヒチョル、ドンヘを告訴？

去る10月11日、ヒチョルは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「昨日、イ・ドンヘと喧嘩して怪我をした。喧嘩が放送されるかどうかはわからないが、イ・ドンヘがずっと“ライアーゲーム”をしようと収録開始から終わるまでぐずってくる。イ・ドンヘ可愛い」という文章を公開した。

（写真提供＝OSEN）左からヒチョル、ドンヘ

（写真＝ヒチョルInstagram）

文章とともに公開された写真には、足の甲にあざができたヒチョルの写真が含まれている。彼は写真とともに「42歳と38歳の喧嘩、めっちゃ面白い＃往十里（ワンシムニ）喧嘩」という文章を付け加えた。

ヒチョルとドンへは年を重ねても、依然として遊び心あふれる友情を見せ、和ましい雰囲気を醸し出した。

なお、来る11月にデビュー20周年を迎えるSUPER JUNIORは8月にデビュー20周年記念ツアー「SUPER SHOW 10」の幕を開けた。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。