12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¾®ÎÓ»ÔºÙÌî¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï¼«Ê¬¤Ç110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¸½ºß¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢½÷À¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ÆÃË¤Ï¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¡£½÷À¤ò»É¤·¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï165¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¤Ï¶§´ï¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£