◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が試合後、好投の要因を明かしました。

この試合でミジオロウスキー投手は2回からマウンドにあがりましたが、先頭の鈴木誠也選手に101.4マイル(約163.2キロ)のフォーシームを打たれて同点ソロを被弾。しかしその後はカブス打線に得点を与えず、4イニングを鈴木選手のソロによる1点のみに抑えて勝利投手となりました。

ミジオロウスキー投手といえばルーキーながら100マイルを超える剛速球が持ち味です。レギュラーシーズンでは46.2%の割合で直球を投じましたが、この日はわずか31.5%。変化球主体の投球でカブス打線を手玉に取りました。

試合後の会見でミジオロウスキー投手は、「(先頭の)鈴木選手が速球を強打してきたのを見て、『これが相手チームの狙いか』となんとなく気付いた。そしてそれに応じたピッチングをした」とコメント。鈴木選手には手痛い一発を浴びたものの、打席での反応をその後の投球に生かしたと明かしました。

“勝てば突破、負ければ敗退”の大一番を制したブリュワーズ。次はドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズに臨みます。