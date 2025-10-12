芸能プロダクション「RIP」所属のRIPガールズ、葉月あや（34）橋本梨菜（32）三田悠貴（27）堀みなみ（24）山田あい（22）が12日、都内で、写真集「湯けむり にゅうよく旅」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。

普段は個々に活動しているが、同写真集撮影のために集まった。葉月と橋本は2人で撮影することもあるが、三田、堀、山田とは今回が初共演という。

最年長の葉月は「見て分かると思うけど…」と切り出すと、「私がGカップで一番小さいんですよ！ そんなことってあります？」と苦笑い。橋本も「3人が新しく入って、巨乳過ぎておっぱいの扱いが分からなかった」と笑った。「横になると『こんな形になるんだ』って」と振り返った。 そう言いつつも、葉月は「だからこそできた1冊」とし、「いつでも追い越される勢いなので、今日は3人のファンを食っていきます！」と宣言した。

一方、最年少の山田は「1人でしか活動したことがなかったので、先輩からのアドバイスがうれしかった」。具体的には「胸の見え方とかも『こうした方がきれいに見える』よって」とほほ笑んだ。

橋本はお気に入りのカットを「とにかくインパクトトがある」と紹介し、「グラビア界のアベンジャーズ！」と称した。

同事務所では新人を募集中。橋本は「グラビアアイドルが多い事務所」とすると、「いなくなるパターンも多いけど…」と話し、メンバーを笑わせた。その上で「だけど、挑戦する気持ちも大切」と続け「新人ちゃんを募集しているので、ぜひご応募ください！」とアピール。「絶対書いてくださいね！」と取材陣に念押しをした。