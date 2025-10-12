上沼恵美子（70）が12日放送の読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで複数回面会していたことについてコメントした。

小川氏は「ラブホテルで既婚男性と打ち合わせしました。10回以上です。男女関係はありません」と男女の関係を否定しているが、弁護士の本村健太郎氏は「ラブホテルには行ったことは認めて、男女の関係はありませんの言い訳は裁判では通用しない」と見解を示し、「ラブホテルに出入りする瞬間を写真に撮られた。こういう写真は裁判で勝てる浮気の証拠の第1位ですから」と指摘した。

浮気が原因で離婚の相談を受けた際、立証する場合にはラブホテルに入る瞬間の写真が決定的な証拠になるという。

小川市長は弁護士でもあるが、上沼は「（ラブホで）打ち合わせしていたと言うても、ラブホがあかんねん」と話し、「弁護士やのに、なんで市長は理解できないのだろう」と疑問を投げかけると、本村氏は「まさか写真を撮られるとは思ってなかった。バレないと油断していたと思う」と推測した。