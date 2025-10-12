俳優の北村匠海さん（27）が10月12日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。24日公開の映画「愚か者の身分」に、闇ビジネスから抜け出そうともがく若者・タクヤ役として出演する北村さんの、ダークな印象のある最新ショットがネット上で話題を呼んでいる。



【写真】激変姿に「とうとうこの髪色」「破壊力あります」

この作品で北村さんは、共演の綾野剛さん（43）、林裕太さん（24）と3人ともに釜山国際映画祭で最優秀俳優賞を受賞している。「悲惨な物語です。でもなんだか美しく感じてしまうんです」と語る北村さんは、金髪×黒髪のツートンヘアという奇抜な装いながらも、どこか陰のある雰囲気を醸している。



また、映画の公式インスタグラムにも映画の撮影中ショットが公開されている。アップされている写真では、演じる役どころの年相応の明るい姿に加え、一転、置かれた環境の薄暗さが垣間見えるシーンもあり、ファンからは映画の公開を心待ちにする声が多く上がっている。



SNSでは、「久しぶりにみたインナー金髪カッコよすぎ」「とうとうこの髪色の作品見れるの」「今年は匠海くんの闇へ溺れる」「この髪型はいつ来るのか待ってました」「髪の毛かわいいです」「魅力が詰まってる」「インナー髪の正体はこれだったんですね！」「北村匠海×闇はやっぱ破壊力ありますね」などのコメントがあった。