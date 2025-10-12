¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¹ë²÷¤ÊàÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇá¡¡°ìÈ¯Íá¤Ó¤¿ÂçÄÅÎ¼²ð¤â¶ì¾Ð¤¤
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê12Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¹ë²÷¤ÊàÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇá¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¡£¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÌøÅÄ¤Ï¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤Î½éµå¤òµÕÊý¸þ¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿10·î5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤â11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï19Æü¤ÎÂè5Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂçÄÅ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»î¹ç¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö2È¯¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£