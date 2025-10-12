本田圭佑の興味。“王国”を相手にメンバーは？ 戦術はどうする？「14日のブラジル戦で来年の戦い方が決まる」
森保一監督が率いる日本代表の10月シリーズ。南米の強豪国との２連戦。10日のパラグアイ戦は２−２のドロー決着。14日にはブラジルと対戦する。
大一番を２日後に控えた12日、本田圭佑が自身のXを更新。希代のレフティもセレソンとの一戦に注目しているようだ。
「14日のブラジル戦で来年の戦い方が決まる。興味はどういうメンバーと戦術でそのテストをするのか」
日本がパラグアイに引き分けた同日に、ブラジルは韓国に５−０で圧勝した。そんな“王国”を相手に、来年の北中米W杯で優勝を目ざしている森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
大一番を２日後に控えた12日、本田圭佑が自身のXを更新。希代のレフティもセレソンとの一戦に注目しているようだ。
「14日のブラジル戦で来年の戦い方が決まる。興味はどういうメンバーと戦術でそのテストをするのか」
日本がパラグアイに引き分けた同日に、ブラジルは韓国に５−０で圧勝した。そんな“王国”を相手に、来年の北中米W杯で優勝を目ざしている森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介