¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë´ñ½±¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â³«»Ï¤«¤é2Ç¯¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄäÀï¤¬¹ç°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤Ë¤Ï2Ç¯¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢º¬¿¼¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂÊ¿·×²è¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²ñµÄÃæ¤Î¥á¥â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ä¡¡
8Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î²ñµÄÃæ¡¢¥á¥â¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
¤½¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSNS¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹ç°ÕÆâÍÆ¤òºÇ½é¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¹ñÌ³Ä¹´±¤«¤éÃæÅì¤Ç¤Î¹ç°Õ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÁáµÞ¤Ë»ä¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡×
¤³¤ÎÌó2»þ´Ö¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¡Ö¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®Ää»ß¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á²òÊü¡×¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¶³¦¤Þ¤ÇÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤ÉÏÂÊ¿·×²è¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¹ç°Õ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬...
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡ÖËÜÆü¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×
10ÆüÀµ¸á¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å6»þ¡Ë¤Ë¤ÏÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÉôÂâ¤¬Å±Âà¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¥¬¥¶¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁÐÊý¤Î»ÔÌ±¤Ï...
¥¬¥¶»ÔÌ±
¡ÖÀïÁè¤¬ºÆ¤Óµ¯¤¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»ÔÌ±
¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤Î¸÷¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
º£²ó¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼ÁÌó20¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢13Æü°Ê¹ß¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®³«»Ï¤«¤é2Ç¯¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò´ñ½±¤·¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±¤éÌó1200¿Í¤ò»¦³²¡¢250¿Í°Ê¾å¤ò¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í6Ëü7173¿Í¡Ê7Æü»þÅÀ¡Ë¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬´¤ãª¤ÎÃæ¡¢Çú·â¤Èµ²²î¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2Ç¯¤Ç¡¢ÄäÀï¤Ï2ÅÙ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¹¶·â¤òºÆ³«¡£
º£²ó¤â¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÅÚ°æÉÒË®¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÄäÀï¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´é¡¦¥á¥ó¥Ä¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸ý¼Â¤òÀß¤±¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¹¶·â¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×°Æ¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤Ë¡¢¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò½ä¤ëÎò»Ë¡¡¡ÖÀêÎÎ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢Äñ¹³¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
º£²ó¤Î¹ç°Õ¤¬³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò½ä¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1993Ç¯¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÈÀ¾´ßÃÏ¶è¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬Å±Âà¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¼«¼£¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¡£¾ÍèÅª¤Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¼ùÎ©¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1994Ç¯¤Ë¤Ï¡¢PLO¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¡Ë¤Î¥¢¥é¥Õ¥¡¥ÈµÄÄ¹¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥é¥Ó¥ó¼óÁê¤é¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÊÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤òÉõº¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê½»Ì±¤ÎÅÚÃÏ¤ä²È¤òÃ¥¤¤¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤¬°Ü½»¤¹¤ë¡ÖÆþ¿¢¡×¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈóÆñ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¤â¡¢À¾´ßÃÏ¶è¤òÆîËÌ¤ËÊ¬ÃÇ¤¹¤ëÆþ¿¢ÃÏ¤Î·úÀß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÀêÎÎÀ¯ºö¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥â¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¸°¡×¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤Î²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤³¤Î¸°¡£
1948Ç¯5·î¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ú¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìó70Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬ÁÄ¹ñ¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ç¡ÖÂç»´»ö¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¯¥Ð¡×¡£¤½¤ÎÈá·à¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áËèÇ¯5·î¤Ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀêÎÎ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢ÉðÁõ¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë¤è¤ëÄñ¹³¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÅÚ°æÉÒË®¤µ¤ó
¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Ïº¬Àä¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥Þ¥¹¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È²á·ã¤Ê¥¤¥¹¥é¥à¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Îº¬¸»¤Ï¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¡ËÀêÎÎ¡£¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Þ¤ºÀêÎÎ¤òÅ±ÇÑ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²ò·è¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬ËÜµ¤¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£²¹ñ²È¡Ê¶¦Â¸¡Ë²ò·è°Æ¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Î¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¡ËÀêÎÎ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤«¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤Ù¤¡×
50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëÀêÎÎ¡£º£²óÄäÀï¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£