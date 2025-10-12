¡Ú ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º ¡Û¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡¡Ê¡Åç¡¦ÀçÂæ¸ø±é¤ò±ä´ü¡¡¿¶ÂØÆüÄø¤Ï10·î20Æü¤ËÈ¯É½
¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ê¡Åç¤ÈÀçÂæ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î11Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö10/11(ÅÚ)Ê¡Åç¸ø±é / 10/12¡ÊÆü¡ËÀçÂæ¸ø±é¡¡±ä´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹ðÃÎ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü10/11(ÅÚ)³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ï¤¹¡µ¤à¥Ä¥¢¡¼¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÂç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÈ¼¤¤¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡Åç¡¦ÀçÂæ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¿¶ÂØÆüÄø¤òÄ´À°Ãæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ä´ü¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÆüº¢¤è¤ê¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û