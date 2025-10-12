元経産省（旧通産省）官僚で経済評論家、慶大大学院教授の岸博幸氏が１２日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。高市早苗総裁の経済政策を高く評価するも、「大事なポイント」と懸念する自民党大物幹部の名前を挙げた。

岸氏は今夏の参院選に自民比例区から出馬するも、落選。進行の阿川佐和子から「岸さん、自民党（から出馬して）落ちて自民党嫌いになったのに、高市さんは評価？」と直球質問されると、岸氏は「石破政権を評価してなかっただけ」と即答した。

阿川が重ねて「石破政権が嫌いだったの？もし高市さんがあのとき総理だったら、選挙には勝てたと思います？」と質問。「一瞬、そう思ったんですよ。『高市さんか、勝ってたかもしんねえな』と思ったのは事実です」とぶっちゃけた。「やっぱり高市さんが言ってる経済政策正しいし、世論の評価も当然高い部分ありますから。当然、自民の支持率上がるだろうなっていう風に思いますので」と断言。阿川「上がりますか？」と聞き返すと、「ある程度上がると思います」と答えた。

するとリディラバ代表理事の安部敏樹氏が「ほんとにやれますかね？積極財政をずっと掲げてきているけど、（財政規律派の）麻生さんが横についたら…」と懐疑的な見方をすると、岸氏は「それが大事なポイントで。経済対策は正しいことを言ってるんですよ。総裁候補５人の中で一番正しかったですから。じゃあそれを本当にできるかといったら、まだ財務省の影響大きい。（ともに財政規律派の）麻生さん、鈴木幹事長がいる。だから高市さんが考えてることができない可能性もある」と懸念も示していた。