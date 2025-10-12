女性ロックバンド「SHOW―YA」の寺田恵子（62）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。SHOW―YAの結成秘話を明かした。

博多大吉が1985年のデビューから89年「限界LOVERS」でブレークするまでの4年は「下積み的な？」と聞くと、「そうですね。でも私、SHOW―YAに入ったの17（歳）なんで」と寺田。「（入る前に）初代があって。初代はメデューサっていう女性バンドだったんだけど」と前身バンドがあったとし、「それにボーカルとして入らないかって言われて、入ったのが17なんだけど、3回お断りしました」と告白した。

松岡は「なぜですか？」と質問。寺田は「女バンドが嫌いだから」とぶっちゃけ。「年上の女の人って、なんか私の中ではいじめられるっていう思いが（あったから）」とした。

「お断りに“とにかく会いに来い”って言われて、行って、直接断ろうと思ってスタジオの中に入ったら、その時のドラマーが私、バイト先一緒だったのよ。お互いにバンドやっているっていうの知ってて、その時“あー！”って言った瞬間にリーダーに手を出されて“よろしく”で、それで入っちゃった。“すいません、よろしくお願いします”みたいな」と苦笑した。

思わぬ展開に、大吉も「ドラマみたいな展開ですね」と驚き。松岡も「“よろしく”から始まるのは昭和だよね」と笑った。

SHOW―YAは1982年、ヤマハ主催「YAMAHA Light Music Contest」でレディース部門で最優秀グランプリに獲得。85年に「素敵にダンシング（Coke Is It）」でメジャーデビュー。89年、「限界LOVERS」でブレークした。