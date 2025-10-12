YOSHIKI¤¬¡È°ì½Öµ¢¹ñ¡É¸å¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤«¤â¡×Êó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤Ç¤â¡Ä¡×¡Ö»ä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYOSHIKI¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¡Ä¼¢²ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ
¡¡¤¢¤¹13Æü¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÄ¹ÉÍkimono AWARDS¡Ù¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¼¢²ì¸©¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡ØYOSHIKIMONO2025.10 Å¸¼¨¼õÃí²ñinÄ¹ÉÍ¡Ù¡Ê10·î12Æü¡¢13Æü¡Ë¤â³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡YOSHIKI¤Î¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹ÉÍ¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YOSHIKI¤Ï10Æü¤Ë¡ÖÌÀÆü°ì½Ö¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢11Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢º£¤«¤é¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
