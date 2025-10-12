SHOW¡ÝYA»ûÅÄ·Ã»Ò¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤È¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÃç¡×¤ò¹ðÇò¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬Àè¤Ê¤Î¡×
SHOW¡ÝYA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬¡¢11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë?¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ê¥×¥ê¥×¥ê¡Ë¤È¤Î´ÖÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤«¤é¡Ö»þ´üÅª¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤µ¤ó½Ð¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤¿»ûÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¤ÈSHOW¡ÝYA¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸»þ´ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ËÜÅö¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬Àè¤Ê¤Î¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡ØVS¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¡£SHOW¡ÝYAÇÉ¥×¥ê¥×¥êÇÉ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¾¾²¬¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤ÏSHOW¡ÝYAÇÉ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÂÐ¶É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤ºÐ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡×¤È¥×¥ê¥×¥ê¤È¤Î´ÖÊÁ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»ûÅÄ¤¬¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¤¬Çä¤ì¤ë¤È¡¢É¬¤ºSHOW¡ÝYA¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤¬Çä¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤òÏÃ¤¹¤ÈÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¤À¤È»×¤¦¡£SHOW¡ÝYA¤µ¤ó¤¬Çä¤ì¤ë¤È¥×¥ê¥×¥ê¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£