中国で引退したフェライニ氏、ベルギー復帰のオファーも「すべて断ったのは正解だった」現在はドバイで生活

中国で引退したフェライニ氏、ベルギー復帰のオファーも「すべて断ったのは正解だった」現在はドバイで生活