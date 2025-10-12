中国で引退したフェライニ氏、ベルギー復帰のオファーも「すべて断ったのは正解だった」現在はドバイで生活
元ベルギー代表MFマルアン・フェライニ氏が現役引退の直前、セルクル・ブルージュ(ベルギー)などからのオファーがあったことを明かした。ベルギーメディア『ラ・デルニエール・ウール』のインタビューをもとに『ブラディ・ネット』が伝えた。
フェライニ氏は2019年にマンチェスター・ユナイテッドから中国の山東泰山へ完全移籍し、23年をもって退団。翌年2月に現役引退を発表した。同氏によれば「山東を退団した後、特にセルクル・ブルージュで現役続行の機会があった」という。ただ「今考えると、すべて断ったのは正解だった」とコメント。「努力を続ける覚悟がなかったんだ。自分に課していた毎日の規律に疲れ果てていた」と述べ、ストイックな生活に限界を感じていたことを示した。
現在はUAEのドバイで暮らしている。その理由について「ヨーロッパから距離を置きたかった」とフェライニ氏。「ここの天気はつねに良くて精神的に良いんだ。サッカーを長く続けて引退を決めたとき、そこから数か月は辛くすぐ落ち込むようになる。メンタルケアが重要であり、ドバイではそれが容易だった」と述べた。
また、現役引退後の活動については「自伝を書く提案を受けたがやりたくない。キャリアを通してクラブや監督、チームメイトの暴露のようなことは避けてきた。今さらやる必要があるか?自伝を出すと傷つく人も出るだろうし、“スープに唾を吐く”ことはしたくないよ」と述べ、「元選手がそのようにしているのを見ると悲しくなる。だから僕は解説者にもなれなかった」と優しい一面を示した。
フェライニ氏は2019年にマンチェスター・ユナイテッドから中国の山東泰山へ完全移籍し、23年をもって退団。翌年2月に現役引退を発表した。同氏によれば「山東を退団した後、特にセルクル・ブルージュで現役続行の機会があった」という。ただ「今考えると、すべて断ったのは正解だった」とコメント。「努力を続ける覚悟がなかったんだ。自分に課していた毎日の規律に疲れ果てていた」と述べ、ストイックな生活に限界を感じていたことを示した。
また、現役引退後の活動については「自伝を書く提案を受けたがやりたくない。キャリアを通してクラブや監督、チームメイトの暴露のようなことは避けてきた。今さらやる必要があるか?自伝を出すと傷つく人も出るだろうし、“スープに唾を吐く”ことはしたくないよ」と述べ、「元選手がそのようにしているのを見ると悲しくなる。だから僕は解説者にもなれなかった」と優しい一面を示した。