鳥取vs相模原 スタメン発表
[10.12 J3第31節](ヤジン)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
DF 77 橋本清太郎
MF 3 永野修都
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 34 曽我大地
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 28 小笠原佳祐
MF 4 島川俊郎
MF 10 中山陸
MF 16 高野遼
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
FW 15 前田泰良
FW 23 加藤拓己
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 7 河野諒祐
DF 18 三鬼海
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
