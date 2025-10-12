[10.12 J3第31節](ヤジン)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

DF 77 橋本清太郎

MF 3 永野修都

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

MF 7 小澤秀充

MF 13 清水祐輔

MF 34 曽我大地

MF 42 金浦真樹

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 20 山内琳太郎

DF 28 小笠原佳祐

MF 4 島川俊郎

MF 10 中山陸

MF 16 高野遼

MF 24 杉本蓮

MF 26 西久保駿介

FW 15 前田泰良

FW 23 加藤拓己

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 7 河野諒祐

DF 18 三鬼海

DF 54 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

MF 27 西山拓実

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト