栃木SCvs福島 スタメン発表
[10.12 J3第31節](カンセキ)
※14:00開始
主審:足立正輝
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 37 木邨優人
MF 7 棚橋尭士
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 47 吉野陽翔
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 25 岩崎博
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 10 五十嵐太陽
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 11 芦部晃生
FW 18 矢島輝一
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 7 針谷岳晃
MF 8 吉永大志
MF 10 森晃太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
監督
寺田周平
