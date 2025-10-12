[10.12 J3第31節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 55 平智広

MF 15 西谷優希

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

MF 49 大澤朋也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 4 松本大輔

DF 16 毛利駿也

DF 25 小島雅也

MF 14 石原崇兆

MF 17 加藤大樹

MF 23 四宮悠成

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 5 篠崎輝和

DF 7 沼田航征

DF 34 宮㟢海斗

MF 2 宮脇茂夫

MF 10 佐藤尚輝

MF 24 柳町魁耀

MF 35 向井ひな太

MF 71 渡邉綾平

MF 77 エンリック・マルティネス

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 21 前田宙杜

DF 3 ルーカス・セナ

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 18 菅井拓也

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 19 齋藤学

監督

鈴木秀人