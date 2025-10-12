金沢vs沼津 スタメン発表
[10.12 J3第31節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 25 小島雅也
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 34 宮㟢海斗
MF 2 宮脇茂夫
MF 10 佐藤尚輝
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
MF 71 渡邉綾平
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
監督
鈴木秀人
