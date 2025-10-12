高知vs岐阜 スタメン発表
[10.12 J3第31節](春野陸)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 2 吉田知樹
DF 4 小林大智
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 26 須藤直輝
MF 38 鈴木俊也
MF 88 工藤真人
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 3 中田永一
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 15 小林里駆
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 19 水野颯太
FW 29 内田優晟
監督
白石尚久
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
MF 28 箱崎達也
FW 27 横山智也
FW 29 川本梨誉
監督
石丸清隆
