広島vs横浜FC スタメン発表
[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦](Eピース)
※15:00開始
主審:木村博之
副審:浜本祐介、津野洋平
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 33 塩谷司
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 15 中野就斗
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 13 新井直人
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
監督
ミヒャエル・スキッベ
[横浜FC]
先発
GK 32 石井僚
DF 22 岩武克弥
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 70 細井響
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 76 山田康太
MF 48 新保海鈴
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 90 アダイウトン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 30 山崎浩介
DF 5 福森晃斗
MF 14 中野嘉大
MF 23 窪田稜
MF 39 遠藤貴成
FW 15 伊藤翔
FW 7 鈴木武蔵
FW 91 ルキアン
監督
三浦文丈
