[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦](Eピース)

※15:00開始

主審:木村博之

副審:浜本祐介、津野洋平

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 26 チョン・ミンギ

DF 33 塩谷司

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

MF 15 中野就斗

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 13 新井直人

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

控え

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

MF 18 菅大輝

MF 25 茶島雄介

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

FW 39 中村草太

FW 9 ジャーメイン良

監督

ミヒャエル・スキッベ

[横浜FC]

先発

GK 32 石井僚

DF 22 岩武克弥

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 70 細井響

MF 8 山根永遠

MF 34 小倉陽太

MF 76 山田康太

MF 48 新保海鈴

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 90 アダイウトン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 市川暉記

DF 30 山崎浩介

DF 5 福森晃斗

MF 14 中野嘉大

MF 23 窪田稜

MF 39 遠藤貴成

FW 15 伊藤翔

FW 7 鈴木武蔵

FW 91 ルキアン

監督

三浦文丈