Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Ê¿¸Í»ÔÄ¹Áªµó¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ê¿¸Í»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë

¢§¸µ¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤Î¾¾Èø Í­»Ì¸õÊä(49)

¢§¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î¾¾ËÜ ÏÂÇ·¸õÊä(71)

¢§¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î»³Æâ µ®»Ë¸õÊä(47)

¤Î¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¿·¿Í¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£

Ê¿¸Í»Ô¤Ç¤Ï4´üÌÜ¤Î¹õÅÄÀ®É§»ÔÄ¹¤¬¡¢·ü°Æ¤Î²ÝÂê¤Ë°ìÄê¤Î¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ëÁªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Î©¸õÊä¤Î¼õÉÕ¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

11Æü»þÅÀ¤ÎÍ­¸¢¼Ô¿ô¤Ï2Ëü3561¿Í¤Ç¡¢ÅêÉ¼¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£