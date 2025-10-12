¡Ú¥Ñ¡¦CS¡ÛÂè2Àï¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥á¥ó¡¡ÆÜµÜÍµ¿¿¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡¡1ÈÖ¤Ë¤Ï×¢²¬Âç»Ö¡¦4ÈÖ¤Ë¿ùËÜÍµÂÀÏº¤ÈÂÇ½ç¤òÆþ¤ìÂØ¤¨
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÆüËÜ¥Ï¥à-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬½éÀï¤Ë¾¡Íø¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Î2ÀïÌÜ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¼ê¤ÏÁ°Æü¤«¤é¿¹Í§ºÈÁª¼ê¤¬³°¤ì¡¢ÆÜµÜÍµ¿¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£ÂÇ½ç¤Ï×¢²¬Âç»ÖÁª¼ê¤ò1ÈÖ¡¢4ÈÖ¤Ë¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£Á°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ï4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ùËÜÁª¼ê¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡£º£µ¨¤Ï1ÅÙ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò´Þ¤à23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.39¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢5»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¾¡ÌµÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨2.25¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¤³¤ÎÂè2Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÀÆü¤ÎÂè3Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£Âè2Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£