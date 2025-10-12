元自民党衆院議員の杉村太蔵氏が１２日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、玉木雄一郎国民民主党代表の「覚悟」について話題にした。

番組では政治の行方が混沌とした状況であることを踏まえ、杉村氏にコメントを求めた。杉村氏は「立憲民主党の議席数は１４８でしょう。１４８ある政党が、今回野田さんじゃなくていいから、玉木さん、あなたで一本化します。２７しかない政党ですからね」と国民民主党の議席数が立憲民主党よりはるかに少ないにもかかわらず、玉木氏を首班指名することも辞さないとしていることに驚きを示した。杉村氏は「玉木さんに覚悟はあるのかなって。やるぞって気持ちはあるのかなってお聞きしたいんですけど」と疑問点を明かした。

ＴＢＳ政治部の後藤俊広解説委員は「玉木さんは毎日いろんなところで発信されている。もちろん有権者に向けてというのはあるんですけど、実は立憲民主党の野田さんとか（幹事長の）安住さんに向けてのメッセージだと思っています。つまり、２７と１４８という議席数だと普通に考えると飲み込まれてしまう。自分を高く、どう評価しているかを試しているんじゃないでしょうか」と答えた。