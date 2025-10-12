500±ß¤Ã¤ÆÀµµ¤¡ª¡©¡Ö²¿µ¤¤Ë¹âµ¡Ç½¡ª¡×¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê100¶Ñ²ÈÅÅ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§LED¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥È
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§185¡ß150mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤Þ¤µ¤«¤ÎUFO¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë♡
¥À¥¤¥½¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê¥é¥¤¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØLED¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Ù¡£UFO¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¾®ÊªÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢½¼ÅÅ¼°¤È¤¤¤¦ÅÀ¡ª
´¥ÅÅÃÓ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤ò¤»¤º¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¼çÎ®¤ÎUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö¤ÈÁá¤á¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÏÊÌÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´¶¡¦ÌÀ°Å¥»¥ó¥µ¡¼¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æµ¡Ç½À¤â½¼Ê¬
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤È¥é¥¤¥È¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÉÕÂ°¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¥·¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈËÜÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¤Ç¤¹¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î¸þ¤¤Ï¡¢É½¡¦Î¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¸þ¤¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó185¡ß150mm¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Âç¤¤µ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢Íî²¼¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¡¦¾ÃÅô¤Ç¤¤ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¡¦º¸±¦¤ÇÌó120ÅÙ¡¢3m°ÊÆâ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤ÆÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÀÅôÊÝ»ý»þ´Ö¤ÏÌó20ÉÃ¡¢½¼ÅÅ¤ÎÌÜ°Â¤Ï1Æü8²ó¤ÎÅÀÅô¤ÇÌó30Æü´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â¸µ¤ä¼ê¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ÈÌÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡¸÷¤Ï½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Î¼¼Æâ¤ò¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï´¶ÅÙ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÏ²¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ËÂ¸µ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ØLED¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£