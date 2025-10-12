“令和の峰不二子”阿部なつき、純白ホルターネックワンピで美背中大胆見せ「ドキッとした」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/12】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが10月10日、自身のInstagramを更新。ホルターネックワンピース姿で、美しい素肌を披露した。
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女、美背中開放
阿部は「新しくできたティファニーのカフェBlue Box Cafe でお誕生日をお祝いしてもらったぁ 嬉しい、ありがとう」と誕生日ディナーを報告。ティファニーブルーと白が印象的な空間でバックが腰の辺りまで大胆に開いた白いホルターネックのワンピースを着用し、美しい背中や肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」の声が届けられるとともに、「一目惚れした」「美しすぎる」「ドキッとした」「完璧スタイル」「肌綺麗すぎる」「華やか」などと反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し、 「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
