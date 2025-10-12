元ブラジル代表FWでJリーグでも活躍したワシントン氏がGMに

FC相模原は、元ブラジル代表FWのワシントン氏がゼネラルマネージャー（GM）に就任したことを発表した。

ワシントン氏は現役時代、Jリーグのクラブでもプレーし、2005年に東京ヴェルディに加入し来日。翌年から浦和で2シーズンプレーした。Jリーグでは通算85試合64ゴールとJリーグのレジェンドとしても知られている。

現在はブラジルの国会議員を務めており、現職の国会議員がGMに就任するという異例の形となった。また、FC相模原は2025年2月に設立されたクラブであり、2026年度から神奈川県社会人サッカーリーグ3部に参入する。

今回、そのワシントン氏がFC相模原のGMに就任することが決定した。同氏は11月8日から13日まで日本に滞在する予定だという。

この驚きのニュースに、SNS上では「こればビックリ」「えー！あのワシントンが？」「マジかよ」「兼任できるの………？」「サッカーファンにとって情報量が多すぎる」「え？まじ？」「なんと！」「すげえな」「なんだって！！」「あのワシントンですか！」「普通にビックリ」「まさかの国会議員とGMの二刀流」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）