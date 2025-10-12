◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグ中地区王者のブルワーズが１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えたカブスとの第５戦を制して、地区シリーズ突破と、１３日（同１４日）からドジャースと戦うナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。本拠地で２連勝発進してから敵地で２連敗を喫したが、再び本拠地に戻って白星をつかんだ。

日系３世で１８年ＭＶＰのイエリチは「今夜の雰囲気は信じられないほどでした。この場で最後までやり切った仲間たちを称えたいですね。精神的にタフであり続けてくれました。本当に大きな勝利です。本当に素晴らしい夜になった」と感無量の様子だった。

ブルワーズはミジオロウスキーが５回まで鈴木誠也のソロ本塁打の１失点のみで踏ん張って、カブス打線に得点を与えなかった。すると２―１の７回２死でチュラングがキトリッジから中堅にソロ。３イニングぶりの得点でリードを２点に広げた。

今季、レギュラーシーズンでドジャースに６戦全勝。１９８２年以来４３年ぶりのリーグ優勝、ワールドシリーズ進出、球団史上初のワールドシリーズ制覇へ、前進した。