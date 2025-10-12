フィリーズにサヨナラ勝ち

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。第4戦は延長11回サヨナラ勝ちという劇的な展開。勝利の直後、大谷翔平投手とキム・ヘソン内野手が抱き合ったシーンが話題になっている。

ドジャースは劇的な形で地区シリーズ突破を決めた。延長11回2死満塁のチャンスをつくると、パヘスが放った打球はフィリーズ5番手カーカリングの足元へ。一瞬ボールをこぼした右腕は、拾い上げて本塁に送球したが、大きく逸れた。生還したのは三塁走者キム・ヘソン。一度はベースを踏み損ねたキムだったが、戻ってきっちり踏んだ。

ネクストバッターズサークルで両手を上げた大谷は、飛び跳ねながら真っ先にキムとハグ。そこにベッツも加わり、歓喜の輪へ走り始めた。

試合終了3秒後に訪れた瞬間をドジャース球団カメラマンのジョン・スーフー氏が激写。自身のインスタグラムに「スーフーのスクラップブック “ホームでセーフ”」と記し投稿すると米ファンから感激のコメントが届いた。

「ビューティフル！」

「とてもキュート！」

「先輩と後輩のなんてステキな写真だ」

「2人とも大好き」

「キムは可愛すぎ」

「この写真は癒しの写真だ」

さらに、キムも自身のインスタグラムのストーリー機能で同じ写真を公開。感激を示していた。



（THE ANSWER編集部）