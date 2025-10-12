ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁèºÆÅÀ²Ð¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Î»þ²ÁÁí³Û1Æü¤Ç7700²¯¥É¥ë¾øÈ¯
ÊÆÃæËÇ°×ÂÐÎ©¤¬¹â¤Þ¤êÊÆ¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬1Æü¤Ç7000²¯¥É¥ë¡ÊÌó107Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¾øÈ¯¤·¤¿¡£
10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ç»þ²ÁÁí³Û1°Ì¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î³ô²Á¤ÏÁ°Æü¤è¤ê4¡¥85¡óµÞÍî¤·¤¿183¡¥16¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¤³¤ÎÆü1Æü¤À¤±¤Ç2290²¯¥É¥ë¸º¤Ã¤¿¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ï5¡¥06¡ó¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê»þ²ÁÁí³Û¤¬710²¯¥É¥ë¸º¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤â3¡¥45¡ó³ô²Á¤¬²¼Íî¤·»þ²ÁÁí³Û¤¬1310²¯¥É¥ë¾Ã¤¨¤¿¡£
ÊÆ¹ñ»þ²ÁÁí³Û2°Ì¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È2¡¥19¡ó¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï4¡¥99¡ó¤½¤ì¤¾¤ì³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£
ÊÆ·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢CNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯7¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¤³¤ÎÆü1Æü¤ÇÁí³Û7700²¯¥É¥ë¾øÈ¯¤·¤¿¡£
CNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ËÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤Ç¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤«¤éµÞÍî¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ÎÆ°¤¤òÈãÈ½¤·¡¢³ô²Á¤Î¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤È¤Æ¤âÅ¨ÂÐÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»º¤È´ØÏ¢¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¡£Æ±ÍÍ¤ËÂ¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤â¿¿Ùõ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©Á¼ÃÖ¤ËÂÐ¹³¤·Íè·î1Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£