歌手の小林幸子（71）が12日都内で東京製鐵「ほぼゼロ」キャンペーン記者発表会に出席。東京駅構内で行われ、イベント中には構内アナウンスに遮られるハプニングもあった。

真っ赤なセットアップで登場。普段利用している東京駅構内で行われたイベントに「長年歌を歌っておりますが、新幹線の音を聞きながらは初めてでございます」と興味津々。「よろしくお願いいたします」とあいさつした。

鉄鋼の製造過程で排出される二酸化炭素「CO2」を限りなくゼロに近づけた低CO2鋼材「ほぼゼロ」のPR活動として行われた同イベント。“鉄のラスボス”である小林は、4月にCSuO （チーフ・サステナビリティ・オフィサー）に任命された。コンセプトにちなみ「小林幸CO2（こばやしさち）」に改名。“CO2がほぼゼロ”の意味を込めて、小林幸子の“子”の字を薄くしたオリジナル名刺も作成した。

小林が改名の経緯を説明しようとすると、突然始まった場内アナウンス。小林の声がアナウンスでかき消されてしまうため、小林は一度話すのをやめ「千葉からお越しのやまぐちさ〜ん！」と駅員の言葉を復唱し、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。