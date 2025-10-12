Æ£°æ²ÆÎø¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ê»ä¤¿¤Á¡×·ëº§1Ç¯µÇ°¤òÊó¹ð¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª ¥Õ¥¡¥ó¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§1Ç¯µÇ°¤òÊó¹ð¤·¡¢É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don't Like Mondays.¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëYU¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ²ÆÎø¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý
¡¡Æ£°æ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢·ëº§°ìÇ¯µÇ°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡£¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YU¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤¿¤Î¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¿ä¤·É×ÉØ¡×¡Ö²ÆÎø¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£