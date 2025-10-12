¤Ú¤¨¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡ÄÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×YouTube¤ËµòÅÀ°Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡Ê32¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éYouTube¤Ë°Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£»ä¤¬¸À¤Ã¤¿È¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ó¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò²õ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ç¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬ºé¤±¤ë¾ì½ê¤Çºé¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£