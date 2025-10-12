シロクマのぬいぐるみのような赤ちゃんサモエドさん、約8ヶ月が経過すると…。衝撃的な成長ビフォーアフターを捉えた光景は記事執筆時点で57万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『軽く抱っこできていた赤ちゃん犬が…』約8ヶ月後→同じ犬には見えない『衝撃のビフォーアフター』】

シロクマのような赤ちゃん犬→約8ヶ月で…

Xアカウント『@sadaharu__0905』に投稿されたのは、サモエド「さだはる」くんのお姿。

お迎え当時のさだはるくんは、片手で抱きかかえられるほど小さく、まるでシロクマのぬいぐるみのようなお姿だったといいます。

ちょこんとついた小さなお耳、真っ白でふわふわのお体、小さいながらに将来性を感じさせる大きな手足、そのすべてはあまりにも愛くるしいものだったそう。

衝撃的な成長ビフォーアフターに反響

そしてお迎えから約8ヶ月が経過、日々たくさんの経験をしながらすくすくと成長されているさだはるくんは…。

両手で何とかギリギリ抱えられる…と表現するにふさわしい程、大きく立派に成長されたのだとか。

ぺたんと垂れていた小さなお耳もピンと立ち、眩しいほどのサモエドスマイルを浮かべながら何とか抱っこしてもらっていたというさだはるくん。とはいえ、この時点でまだ1歳未満のさだはるくんは、まだまだ成長盛り。

大型犬ならではの衝撃的な成長ビフォーアフターを捉えたその光景は多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「立派なワンちゃんだ！」「5kgから、25～30kgくらいになるんだもんね」「態度もデカくなってるｗ」「大きくなっても赤ちゃん」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で無邪気なサモエドの男の子♡

2024年9月5日生まれのさだはるくんは、とっても無邪気で甘えん坊な男の子。赤ちゃんの頃はその小ささと真っ白なお体も相まって、『お餅』にそっくりなお姿をしていたのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすさだはるくんのお姿は、日々サモエドの魅力やたくさんの笑顔、癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@sadaharu__0905」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。