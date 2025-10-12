「不思議なくらいイケメンすぎる」町田啓太、15周年ビジュアルに称賛殺到「朝から良過ぎて目が覚めた」
俳優の町田啓太さんは10月10日、自身のInstagramを更新。15周年記念のイベントのメインビジュアルを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】町田啓太の格好いいビジュアル
写真について「ひとつのモノづくりを通して本質的に関係性を築けたからこそ、これまでとこれからを切り撮ってもらえた、そんな気がしています」とコメントし、ファンに向けて「気に入ってもらえますように」と締めくくった町田さん。
この投稿にファンからは、「朝から良過ぎて目が覚めた」「町田くんの意志の強さと繊細さ感じます」「町田くんのこれまで歩んできた全てが素敵な未来へ繋がっていくのを感じます」「町田君と一緒にデビュー15周年をお祝いするの、めっちゃ楽しみ！」「不思議なくらいイケメンすぎる」と、称賛の声が相次いでいます。
(文:勝野 里砂)
15周年記念イベントのメインビジュアル公開町田さんは「Netflixシリーズ『グラスハート』でもお世話になった監督&カメラマンの柿本ケンサクさんに撮影してもらいました。嬉しい時間でした」とつづり、1枚の写真を投稿しています。町田さんがクールな表情を見せるモノクロショットです。
ファンミーティング開催決定！町田さんのデビュー15周年を記念し、12月は「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT」が開催される予定です。同イベントは日本だけでなく、台湾・台北でも行われます。世界を股にかけて活躍する町田さんの今後の活動にも、期待が高まります。
