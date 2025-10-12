俳優の杉浦太陽（44）が12日、神奈川・パシフィコ横浜で開催されたベビー・マタニティイベント「たまひよ Family Park 2025」内で、トークショーを行った。

杉浦は、妻が妊娠中のときの“チーム育児”の極意を聞かれると、「男はおなかに子供がいないから父になる自覚が難しいんですけど、逆に赤ちゃんがおなかにいないから、動けるのはパパじゃね？と思ったんですよ」と話し、夜に妻から「メロンが食べたい」と言われて何軒もスーパーを探し回ったエピソードを披露。また、子供たちにも「ママが妊娠中だからいたわってあげてね」と言い聞かせたといい、中学1年生の次男が「むかつくけどママが妊娠中だから我慢する」と、反抗期を抑えてくれたと明かした。

そう話していると、そそくさと後方の席に着席する子連れママの姿が。気付いた杉浦は笑みを浮かべつつ「後で話します…」ともごもご。終盤、辻について「戦友みたいな感じ」と語り、その女性にアイコンタクトを送ると、女性もうなずく場面が。杉浦は「あそこにうちの妻いますけど…」と、後方に座っていた妻でタレントの辻希美を指し、プライベートで子供たちを連れて観覧に訪れていたことを伝えた。

杉浦は改めて「もうすぐエンディングですけど、うちの妻が来てます」と紹介するも「なんで来たん？」と驚き。「変なこと言われへんとドキドキしてました」と笑った。