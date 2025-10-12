アメリカのトランプ大統領が中国からの輸入品に来月から100％の追加関税を課すと表明したことに対し、中国政府は「高い関税をちらつかせて脅すのは中国との正しい付き合い方ではない」として、対抗措置をとる可能性にも言及しました。

中国商務省は12日、報道官の談話を発表し、トランプ大統領が表明した中国からの輸入品への100％の追加関税について、9月の貿易協議以降、アメリカ側から相次いで、一方的に中国への制裁が行われていると指摘した上で、「高い関税をちらつかせて脅すのは中国との正しい付き合い方ではない」と反発しました。さらに、「もし、アメリカが一方的な方針を続けるのならば、中国は断固として対抗措置を講じる」としています。

アメリカによる追加関税は、中国政府が今月9日に発表したレアアースの輸出規制強化への対抗措置とみられますが、これについても、レアアースの輸出規制は法律に基づいた正当な措置で、民間による規制を守った輸出申請はすべて承認されると主張しました。