◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムが初戦に勝利し、突破へ王手をかけて迎えた第2戦。日本ハムのスタメンを発表しました。

打線では前日ソロHR含む躍動を見せた郡司裕也選手が4番起用。前日から3選手を入れ替え、松本剛選手、山縣秀選手、水谷瞬選手をスタメン起用しました。

先発マウンドにあがるのは、北山亘基投手。今季は先発としてキャリアハイとなる22試合に登板し、9勝5敗、防御率1.63と好成績をマークしました。うち、オリックスとの対戦成績は、5度の先発で1勝2敗。1度の完投も果たし、防御率2.59としています。受けるキャッチャーは前日と同じく田宮裕涼選手です。

対するオリックスの先発は宮城大弥投手となっています。

日本ハムが第2戦にも勝利した場合、明日の試合なくファイナルステージに進出が決定。1勝のアドバンテージを持ったソフトバンクと対戦し、先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。もし、第2戦で日本ハムが敗れた場合は、第3戦の勝者がファイナルステージに進出します。