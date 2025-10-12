ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥ó¥Û¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç³§¤ò1¤Ä¤Ë¡ª¿·AL¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBody Language¡ÙMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î¿·¶Ê¡ØBody Language¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¦»ÒÍÍ¤«¤È¡×¥æ¥ó¥Û¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ
ËÜÆü¡Ê10·î12Æü¡Ë0»þ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSMTOWN¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBody Language¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Èà¤Î¼«Í³¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤â³À´Ö¸«¤¨¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤È³ëÆ£¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡È¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡É¤Ë°ÛË®¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¥ó¥Û¤¬¡¢¤¿¤À¥À¥ó¥¹¤È¥ê¥º¥à¤À¤±¤ÇÂ¼¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ½¸½¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë·²Éñ¤Î¾ìÌÌ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¿·¶Ê¡ØBody Language¡Ù¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥ì¥È¥í¤ÊHIPHOP¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥À¥ó¥¹¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¥æ¥ó¥Û¤Î·Ú²÷¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌû²÷¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤ÏÍè¤ë11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡þ¥æ¥ó¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ó¥Û¡£2003Ç¯12·î¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£À¿¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡ÈÇ®·ì¥ê¡¼¥À¡¼¡É¡¢¡È¾ðÇ®¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¡É¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Ê¤É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Æ±¤¸¤¯ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥óÛ©¤¯¡¢¡ÖËÍ¤¬¿å¤Ç¡¢¡Ê¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ë²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤¬Êä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥É¥é¥Þ¡ØÌë·ÙÆü»ï¡Ù¡Ø¥á¥í¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ì¡¼¥¹¡Ù¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£