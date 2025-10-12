近藤千尋、スラリ美脚輝く秋の装い披露「スタイル抜群」「いつもオシャレ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/12】モデルの近藤千尋が10月11日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋「理想」と話題 美脚披露の秋コーデ
近藤は「仕事したり、ご飯作ったり、塾の送迎したり、姉妹とシール帳作ったり」と自身の衣装や私服のショット、三女を抱っこしている姿、子どもたちのシール帳などさまざまな写真を投稿。チェックのシャツの上にジャケットを羽織り、ブーツを履いた秋らしいコーディネートでは、ジャケットの裾からスラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵なママ」「理想」「いつもオシャレ」「スタイル抜群」「秋のちひちゃんも素敵」「脚のライン綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
