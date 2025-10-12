¡ÖÎ¾¹ñ¤Î·»ÄïÅªå«¤ÏÉÔÊÑ¡×¶âÀµ²¸»á¤È¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤¬²ñÃÌ
Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ê·ó¡¦Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Ï10Æü¡¢ÅÞÁÏÎ©80¼þÇ¯¤Î¹Ô»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤·¤¿¥í¥·¥¢Í¿ÅÞ¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î¶¯²½¤äÅÞ´Ö¸òÎ®¤Î³ÈÂç¡¢¹ñºÝ¡¦ÃÏ°è¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤ò¡ÖÆ±»ÖÅª¤«¤ÄÍ§¹¥Åª¤Ë´¿·Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢Ä«¥íÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï¡Ö¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀ¯¼£ÅªÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯Â¦¤Ï¡¢Åý°ì¥í¥·¥¢ÂåÉ½ÃÄ¤ÎË¬Ìä¤ò¡ÖÄ«Á¯¿ÍÌ±¤ÎÀµµÁ¤Î°Î¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë»Ù»ý¤ÎÉ½¤ì¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Î¾¹ñ¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ä¡ÖÆ±ÌÁ´Ø·¸¡×¤Î¿¼²½¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤ÎÀ¯¸¢ÅÞ¤¬À¯¼£Åª¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¿ÍÌ±¤ÎÊ¡»ã¤È¹ñ±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÞ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤Ï¡ÖÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏÎ©80¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤ËÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯½£²òÊüºîÀï¤Ç¤ÎÄ«Á¯¿ÍÊ¼»Î¤Î¹×¸¥¤òµó¤²¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Î·»ÄïÅªå«¤È¿®Íê´Ø·¸¤ÏÉÔÊÑ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£º£¸å¤âÎ¾ÅÞ¡¦Î¾¹ñ¤Î¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÈÅý°ì¥í¥·¥¢¤Î¶¨ÎÏ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¸Ë¾·×²è¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï¡Ö¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´¡¢ÎÎÅÚÊÝÁ´¤ò¼é¤ê¡¢¶¯¤¤¥í¥·¥¢¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅý°ì¥í¥·¥¢¤ÎÅØÎÏ¤ËÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢¶âÀµ²¸»á¼çºÅ¤ÎÃë¿©²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£