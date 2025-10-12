１０月１２日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１２頭立て）は、単勝１・７倍の圧倒的１番人気に支持されたイクシード（牝、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、デビュー戦を白星で飾った。２２、２３年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたイクイノックスの全妹という超良血馬で、ゴールの瞬間はスタンドから拍手と歓声が沸き上がった。勝ち時計は２分０秒２（良）。

大外の１２番枠からスタートはひと息だったが、すぐに行き脚がついて道中は７番手へ。直線では余裕をもって大外に持ち出して、ゴーサインが出されると徐々に加速。上がり最速３３秒４の末脚をマークして、最後は２着のモンシークに１馬身半差をつけた。

ルメール騎手は「とても乗りやすかったです。スタートは大外で内の馬を気にしていたけど、すぐにスピードに乗ってくれました。直線で加速して、手前を３、４回もかえていたが、ずっと長く脚を使った。ゴールしてからも疲れていなかった。お父さん（キタサンブラック）に似ています」と、能力を評価した。

偉大な兄も手がけた木村調教師は「エンジンがかかってから、いい脚を使ってくれてよかった。（イクイノックスとは）似ていますよ。成長度合いとか気象や性格で、パドックもルメール騎手が乗る前と後では、大きな違いはあったと思います」と語った。

馬主のシルクレーシング・米本昌史代表は「ホッとしました。お兄さんとの比較というよりは、２歳の未完成なところであのパフォーマンスは、期待以上でした。とにかくいいレースをしてくれて、これからが楽しみです」と笑顔で喜んだ。