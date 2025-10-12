¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ£Ö£Ó¶áÂçÉÕ¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÏÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¤¬ÀèÈ¯
¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¢¦·è¾¡¡¡¶áÂçÉÕ¡½Âçºå¶Í°þ¡Ê£±£²Æü¡¦£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹Á¡Ë
¡¡·è¾¡¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶áÂçÉÕ¤ÏµÈ²¬Íèµ±Åê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¤ª¤¤¡¢¾®µ×ÊÝÀ®°©¡Ê¤»¤¤¤¢¡¢£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÏÍè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂ®£±£µ£²¥¥í±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú¶áÂçÉÕ¡Û¡ÊÀè¹¶¡Ë
£±¡Ê»°¡Ë¾®µ×ÊÝÀ®°©
£²¡ÊÍ·¡ËËÌËÜÂç¶õ
£³¡ÊÆó¡ËÃ«¸ý¸×¼¡Ïº
£´¡Êº¸¡Ë»³¸ý¾©ÂÀ
£µ¡ÊÅê¡ËµÈ²¬Íèµ±
£¶¡Ê±¦¡Ë¶¶ËÜÏÂÌï
£·¡Ê°ì¡ËÆ£Èø´²Âç
£¸¡ÊÊá¡Ë¾®ÌøÍÛÍ¤
£¹¡ÊÃæ¡Ë²¬ÌîÍ³²í
¡ÚÂçºå¶Í°þ¡Û¡Ê¸å¹¶¡Ë
£±¡ÊÊá¡ËÆ£ÅÄÂçæÆ
£²¡ÊÃæ¡ËÃæÀ¾²Â¸×
£³¡Ê±¦¡ËÆâ³¤½×ÂÀ
£´¡Ê°ì¡ËÃ«Þ¼±Í¿Î
£µ¡Êº¸¡ËÃç¸¶·ÄÆó
£¶¡ÊÆó¡Ë¹õÀî¸×²í
£·¡ÊÍ·¡ËÃæÅçóî»Ö
£¸¡Ê»°¡ËÂçÄÅÚå°ÎÎ±
£¹¡ÊÅê¡ËµÈ²¬´Ó²ð