Âçºå¶Í°þ¡¦µÈ²¬´Ó²ð

¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¢¦·è¾¡¡¡¶áÂçÉÕ¡½Âçºå¶Í°þ¡Ê£±£²Æü¡¦£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹Á¡Ë

¡¡·è¾¡¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶áÂçÉÕ¤ÏµÈ²¬Íèµ±Åê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¤ª¤¤¡¢¾®µ×ÊÝÀ®°©¡Ê¤»¤¤¤¢¡¢£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÏÍè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂ®£±£µ£²¥­¥í±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡Ú¶áÂçÉÕ¡Û¡ÊÀè¹¶¡Ë

£±¡Ê»°¡Ë¾®µ×ÊÝÀ®°©

£²¡ÊÍ·¡ËËÌËÜÂç¶õ

£³¡ÊÆó¡ËÃ«¸ý¸×¼¡Ïº

£´¡Êº¸¡Ë»³¸ý¾©ÂÀ

£µ¡ÊÅê¡ËµÈ²¬Íèµ±

£¶¡Ê±¦¡Ë¶¶ËÜÏÂÌï

£·¡Ê°ì¡ËÆ£Èø´²Âç

£¸¡ÊÊá¡Ë¾®ÌøÍÛÍ¤

£¹¡ÊÃæ¡Ë²¬ÌîÍ³²í

¡ÚÂçºå¶Í°þ¡Û¡Ê¸å¹¶¡Ë

£±¡ÊÊá¡ËÆ£ÅÄÂçæÆ

£²¡ÊÃæ¡ËÃæÀ¾²Â¸×

£³¡Ê±¦¡ËÆâ³¤½×ÂÀ

£´¡Ê°ì¡ËÃ«Þ¼±Í¿Î

£µ¡Êº¸¡ËÃç¸¶·ÄÆó

£¶¡ÊÆó¡Ë¹õÀî¸×²í

£·¡ÊÍ·¡ËÃæÅçóî»Ö

£¸¡Ê»°¡ËÂçÄÅÚå°ÎÎ±

£¹¡ÊÅê¡ËµÈ²¬´Ó²ð